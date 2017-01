Arsene Wenger preocupado com concorrência chinesa

O treinador do Arsenal, Arsene Wenger, disse ontem que teme que as ofertas feitas por clubes de futebol chineses possam dificultar a negociação de novos contratos entre as equipas da liga inglesa e os seus melhores jogadores.

Depois de confirmar a extensão de um ano de contrato com o capitão da equipa londrina, o veterano central Per Mertesacker, que esta temporada ainda não jogou devido a uma grave lesão contraída num jogo amigável na pré-época, e que ainda não está recuperado, o treinador disse que o clube londrino está em negociações com Ozil e Alex Sanchez, que pretendem receber salários equiparados aos dos jogadores mais bem pagos da liga inglesa.

O técnico francês considera que as ofertas milionárias dos clubes chineses podem persuadir os jogadores da ‘Premier League’ a pedir salários ainda maiores para ficarem em Inglaterra e teme que as ofertas chinesas se tornem “a referência da Europa”: “Não se consegue competir com esses valores, mas eu acho que, se és um jogador de futebol, a tua prioridade é jogar contra os melhores jogadores, nas melhores equipas”, manifestou-se Wenger.

Neste sentido, o treinador do 4.º classificado da liga inglesa está confiante que a maioria das estrelas do futebol preferem o prestígio de jogar nas grandes equipas em vez do receber maiores montantes salariais na menos popular liga chinesa.