Tunísia, Bahrain e Zimbabwe concedem isenção de visto ou visto à chegada residentes da RAEM

Os titulares de Passaporte da RAEM beneficiam a partir de agora de isenção de visto ou atribuição de visto à chegada em três novos destinos, dois em África e um no Médio Oriente. A Direcção dos Serviços de Identificação foi informada pelas embaixadas da Tunísia, do Bahrain e do Zimbabwe na República Popular da China da concessão de tais facilidades aos titulares de passaporte da RAEM.

Os residentes do território que viajem para a Tunísia numa excursão com um número de participantes igual ou superior a cinco, “estão isentos de visto de entrada, mediante a apresentação da prova de alojamento e bilhetes de avião, sendo-lhes permitida a permanência por um período máximo de 30 dias”, lê-se numa nota de imprensa ontem divulgada pela Direcção dos Serviços de Identificação (DSI).

Quanto ao Bahrain, os titulares do Passaporte do território podem solicitar visto de entrada à chegada ao país e é-lhes permitido permanecer por duas semanas no máximo.

O Consulado Geral do Zimbabwe em Hong Kong informou o Governo de Macau que será concedido visto à chegada aos titulares do passaporte da Região Administrativa Especial de Macau, sendo que os residentes do território podem permanecer no país por um período não superior a três meses.

Actualmente são 125 os países e territórios que concedem isenção de visto ou que atribuem visto à chegada a titulares do Passaporte da RAEM