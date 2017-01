Serviços de autocarros públicos foram discutidos no programa radiofónico “Fórum Macau”

Na edição de ontem do programa “Fórum Macau”, da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o serviço público de autocarros esteve em destaque. Representantes das três concessionárias de autocarros públicos discutiram o panorama actual e as perspectivas para o futuro da indústria. Os contratos de concessão da TCM, da Transmac e da Nova Era esgotam-se ao longo dos dois próximos anos.

Em 2016, as três concessionárias de autocarros públicos de Macau transportaram mais de 200 milhões de passageiros. O numero foi ontem avançado pelos responsáveis das transportadoras durante o programa “Fórum Macau”, transmitido pela emissora em língua chinesa da Rádio Pública do território.

Apesar do volume de passageiros transportados ter excedido os 200 milhões, os responsáveis pela Transmac, pela TCM e pela Nova Era defendem que continua a existir margem de manobra para o reforço da capacidade. Li Qijian, vice-director geral da Transmac, Chan Iat, gestor de operações da Nova Era, e Chiang Peng Chan, vice-director executivo da TCM, debateram a realidade dos serviços de autocarros públicos do território e perspectivaram o futuro, tendo em conta, sobretudo, o fim dos contratos das três empresas.

O vice-director geral da Transmac, Li Qijian, referiu que a capacidade de transporte de passageiros da operadora se cifrou pelos 90 milhões de passageiros no ano transacto. O responsável considera que a qualidades dos transportes públicos do território melhorou e que a capacidade de transporte aumentou.

Chan Iat, o gestor de operações da Nova Era, esclareceu, por sua vez, que em 2016, a empresa transportou 77 milhões de passageiros e destacou o incremento de 10,000 pessoas por dia em comparação com 2015. Chan adiantou ainda que a Nova Era vai adquirir 57 autocarros no primeiro semestre deste ano e que duas centenas dos seus veículos já estão adaptados ao transporte de deficientes motores, cumprindo com as especificações do Governo no sentido de permitir o acesso sem barreiras aos serviços de transportes públicos.

Em representação da TCM, esteve no programa da Rádio Macau o vice-director executivo da empresa, Chiang Peng Chan, que assinalou que cada vez mais visitantes se têm deslocado até à área da Avenida de Horta e Costa, o que faz com que os planos da operadora passem por substituir os autocarros de pequenas dimensões que ali circulam por autocarros de tamanho médio, de forma a aumentar o número de passageiros transportados.

A previsão de que o volume de passageiros deverá aumentar no futuro é defendida pelas três empresas de autocarros públicos e a necessidade de potencializar a formação de motoristas também se revelou um aspecto consensual durante o programa. Chiang Peng Chan aludiu à experiência positiva que a TCM teve ao formar 23 novos motoristas, no ano passado, em conjunto com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). Segundo o dirigente, se as empresas de transportes públicos e o Governo colaborarem, os recursos humanos locais podem ir ao encontro das necessidades do mercado.

E DEPOIS DO FIM DOS CONTRATOS?

Os contratos de serviços das três empresas de autocarros públicos terminam, subsequentemente, dentro de dois anos. O contracto da Nova Era, por exemplo, expira a meio do corrente ano. O gestor de operações da empresa disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que, com o actual mecanismo de avaliação dos serviços de autocarros, as operadoras demonstram algumas dificuldades em calendarizar a frequência dos veículos. Chan Iat defendeu também que, nos novos contratos, deve ser aumentado o número e a frequência de autocarros, tanto durante as horas de pouco tráfego na cidade como em dias de feriado, para responder às necessidades da população.

Por outro lado, o vice-director geral da Transmac assinalou o aumento de 60 por cento da capacidade diária de transporte de passageiros desde 2011 até ao ano passado, com a empresa a registar um aumento de 360,000 para 560,000, respectivamente. Li Qijian considerou que os dados reflectem os benefícios do novo sistema de serviços de autocarros implementado em 2011 e manifestou a vontade de que o Governo melhore este mecanismo para satisfazer os utilizadores.