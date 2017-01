Richie Combe triunfou na segunda tirada do Tour Down Under

O ciclista australiano Richie Combe, da BMC, assumiu esta quarta-feira a liderança no Tour Down Under, prova que se realiza na Austrália, depois de vencer, isolado, a segunda etapa, na qual Ruben Guerreiro, da Trek-Segafredo, foi sétimo.

Richie Combe completou os 148,5 quilómetros, que ligaram Stirling a Paracombe, em 3:46.06 horas, deixando a 16 segundos o seu mais director perseguidor, o espanhol Gorka Izagirre, da Movistar, que cortou a meta acompanhado do colombiano Johan Esteban Chaves, ciclista da Orica-Scott.

Na primeira prova da categoria WorldTour que disputa, Ruben Guerreiro foi o melhor dos três portugueses em prova, terminando no sétimo lugar, integrado no primeiro pelotão, a 19 segundos de Richie Combe.

Com a prestação de hoje, Ruben Guerreiro assumiu a liderança da classificação da juventude, à frente do espanhol Enric Mas, da Quick-Step Floors e do australiano MichaelStorer, da UniSA-Australia).

Os outros dois portugueses, ambos da Katusha-Alpecin, terminaram mais distantes. José Gonçalves foi 49.º, a 1.06 minutos do vencedor, enquanto Tiago Machado acabou em 56.º, a 1.26.

Com este triunfo, Combe ‘retirou’ a camisola amarela ao compatriota Caleb Ewan, companheiro de Gonçalves e de Machado na Katusha-Alpecin, que ontem acabou em 99.º, a 9.33 minutos do vencedor.

Richie Combe passou a liderar a classificação geral, com 20 segundos de vantagem sobre Gorka Izagirre. Johan Esteban Chaves completa o pódio provisório, a 22 segundos do líder.

Entre os portugueses, Ruben Guerreiro é o melhor, seguindo no 14.º posto, a 29 segundos do comandante. José Gonçalves segue no 49.º lugar, 1.14 minutos, enquanto Tiago Machado é 55.º, a 1.36.

A terceira etapa disputa-se na quinta-feira e ligará Glenelg a Victor Harbor, num percurso de 144 quilómetros.