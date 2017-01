Retoma no comércio tarda a chegar

O Grande Prémio de Macau e o Festival de Gastronomia ajudaram a fazer do mês de Novembro um mês de boa memória para uma pequena parte dos empresários da restauração do território. O volume de negócios de 30 por cento dos empresários entrevistados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) ao abrigo do último inquérito de conjuntura à restauração e ao comércio a retalho dão conta de um aumento de ganhos na ordem dos 30 por cento quando comparado com as receitas obtidas no mesmo mês de 2015. A margem de crescimento é menos significativa (de apenas quatro por cento) quando comparados os proveitos obtidos por estes empresários em Novembro face aos ganhos registados em Outubro.

Ainda assim, os inquiridos que deram conta do crescimento do volume de negócios podem dar-se por satisfeitos: metade dos proprietários dos estabelecimentos de restauração de Macau inquiridos pela DSEC não têm razões para recordar o mês de Novembro com particular complacência, dando conta de uma diminuição do volume de negócios face aos resultados obtidos em Novembro de 2015.

No capítulo do comércio a retalho a tendência é muito similar, com apenas 39 por cento dos retalhistas a dar conta de um aumento do volume de negócios, quer em termos homólogos, quer em termos mensais. Os sectores com melhor desempenho durante o mês de Novembro foram o da venda de vestuário para adultos (+62 por cento em termos homólogos), o da comercialização de produtos de quinquilharia (+50 por cento), bem como o da venda de automóveis (+11 por cento) e artigos de couro.

Mais de metade dos comerciantes entrevistados – 53 por cento – dão, no entanto, conta de uma quebra, tanto homóloga como mensal, no volume de negócios. Face ao mês de Outubro, o valor das transacções efectuadas caiu, em termos gerais, cinco pontos percentuais. Os sectores mais afectados pelo decréscimo foram o dos supermercados e o da venda a retalho de relógios e quinquilharia, que viram o volume de negócios cair respectivamente mais de 22 e de 16 pontos percentuais.