Open da Austrália: Kerber e Federer na terceira ronda

A alemã Angelique Kerber, líder do ‘ranking’ mundial e detentora do Open da Austrália, qualificou-se ontem para a terceira ronda do primeiro ‘Grand Slam’ do ano.

No dia em que comemorou 29 anos, Kerber teve de voltar a recorrer a um terceiro ‘set’ para seguir em frente, superiorizando-se agora à compatriota Carina Witthoeft – 89.ª da hierarquia – por 6-2, 6-7 (3-7) e 6-2, em duas horas e oito minutos.

Na terceira eliminatória, a número um do mundo defrontará a checa Kristyna Pliskova, 58.ª do circuito, naquele que será o primeiro confronto entre as duas jogadoras.

Em masculinos, o suíço Roger Federer, quatro vezes vencedor do Open da Austrália e recordista de títulos em torneios do ‘Grand Slam’ (17), também seguiu para a terceira ronda.

O helvético, de regresso aos ‘courts’ após uma prolongada paragem de seis meses, por lesão, venceu o norte-americano Noah Rubin, número 200 do ‘ranking’ e oriundo do torneio de qualificação, em três ‘sets’, por 7-5, 6-3 e 7-6 (7-3), em duas horas e três minutos.

Na próxima ronda, Federer, actual 17.º da hierarquia, vai cruzar-se com o checo Tomas Berdych, décimo da classificação mundial.

Esta será a 23.ª vez que os dois jogadores se defrontam no circuito. Federer domina a ‘contabilidade’ com o checo, tendo vencido 16 dos 22 encontros que já disputaram.