“O futuro a Deus pertence”

Quase a cumprir quatro anos à frente da representação diplomática da República Portuguesa no território, Vítor Sereno ainda não sabe o que lhe reserva o futuro e o Governo de Lisboa.

O Cônsul Geral de Portugal em Macau e Hong Kong garantiu ontem, durante a apresentação do plantel da equipa do Consulado que vai disputar o Campeonato de Futebol da II Divisão (ver texto na página 16), que não recebeu qualquer indicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal relativamente à eventual colocação numa outra representação diplomática. Vítor Sereno, de 46 anos, diz-se preparado para aceitar as responsabilidades que lhe forem confiadas pelo Executivo de Lisboa, mas reconhece que não será fácil dizer adeus a Macau: “Gosto de pensar que marque positivamente os lugares por onde passei. Macau é, ainda assim, um lugar especial. Por um lado, porque é o lugar da minha reunificação familiar e, por outro, porque foi o lugar onde ganhei uma segunda família, que são estes jogadores que aqui estão hoje. Vai ser uma hora custosa, aquela em que tiver que sair”, admite o diplomata.

