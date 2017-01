Número de visitantes voltou a superar a barreira dos 30 milhões

Durante os doze meses do ano passado, o território recebeu quase 31 milhões de turistas. Pela primeira vez em uma década, o número dos que passaram pelo menos uma noite do território superou o dos que entraram e saíram de Macau no mesmo dia.

Macau foi o destino escolhido por 30,95 milhões de visitantes em 2016, ano em que pela primeira vez em dez anos o universo dos que pernoitaram representou mais de metade do total: cerca de 15,7 milhões de pessoas permaneceram pelo menos uma noite no território.

Os dados preliminares apresentados esta quarta-feira em conferência de imprensa pela directora dos Serviços de Macau, Helena de Senna Fernandes, reflectem uma subida global de 0,8 por cento em relação a 2015 e um aumento de 9,8 por cento nos visitantes que pernoitaram.

A República Popular da China continuou a ser a principal fonte de visitantes para Macau – com mais de 20 milhões ou dois terços do total –, enquanto o número de turistas internacionais cresceu 7,9 por cento. Dos dez principais mercados emissores, os Estados Unidos (190.000) são o único país fora da Ásia.

Helena de Senna Fernandes justificou o aumento do número de turistas que pernoitam em Macau com um “conjunto de motivos”, incluindo o aumento da oferta na hotelaria e a descida do preço médio dos quartos.

Macau encerrou 2016 com uma oferta de 37.634 quartos (+14 por cento), distribuídos por 113 estabelecimentos hoteleiros. A estada média dos que pernoitaram na região foi de 2,1 dias.

Macau é a única região da China onde o jogo é legal, sendo o jogo em casino um dos principais motivos de atracção dos visitantes. A despesa dos visitantes no jogo diminuiu 8,7 por cento para 16,1 mil milhões de dólares, valor substancialmente mais elevado do que os gastos fora dos casinos: que diminuíram 2,6 por cento, alcançando 5,5 mil milhões de dólares: “Temos uma perspectiva moderada, mas estamos optimistas”, disse Senna Fernandes.

A directora dos Serviços de Turismo recordou que o facto de a moeda norte-americana estar forte “pode reduzir a vontade de consumir [por parte dos visitantes] e ser uma desvantagem para a concorrência regional”, mas disse estar optimista.

A pataca está indexada ao dólar de Hong Kong que, por sua vez, está indexado ao dólar norte-americano.

Entre os objectivos para este ano, Senna Fernandes destacou a elaboração de um plano geral de desenvolvimento da indústria do turismo de Macau, cuja proposta final prevê poder estar concluída “em Junho ou Julho”.

No plano internacional, a responsável adiantou que vai ser feito um estudo sobre o potencial do mercado brasileiro que, segundo dados provisórios, contribuiu em 2016 com 9.900 visitantes (mais 5 por cento do que em 2015).

Trata-se ainda assim de um número bastante aquém relativamente aos dez principais mercados emissores e mesmo do de Portugal (15.600 visitantes ou mais 3 por cento face a 2015): “Primeiro vamos fazer um estudo de mercado para identificar as condições e também estudar quais são as áreas e os segmentos que podemos atrair para viajar para Macau”, afirmou Senna Fernandes quando questionada sobre o interesse no mercado brasileiro.

Já sobre o impacto em termos de turistas com a futura ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau – cujas obras foram iniciadas em 2009 e cuja entrada em funcionamento tem sido alvo de sucessivos adiamentos –, Senna Fernandes disse não dispor de “nenhuma informação sobre como vai ser a utilização” ou relativamente ao “tipo ou número de veículos que vão ser autorizados” a utilizá-la: “Ainda não temos nada concreto. (…) Há muitas coisas que ainda podemos fazer em termos de promoção e também para facilitar a ida dos turistas para os três sítios”, acrescentou.