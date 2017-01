Nova sucursal do BNU em Hengqin foi ontem inaugurada

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) inaugurou ontem, oficialmente, a sua Agência da ilha da Montanha e tornou-se o primeiro banco do território a abrir uma sucursal na China Continental e o primeiro grupo bancário internacional a abrir uma filial na Zona de Comércio Livre na Ilha da Montanha. A abertura deverá permitir o reforço da cooperação ao nível da banca e das finanças entre Macau e a vizinha província continental de Cantão.

A abertura da nova Agência do BNU contou com o apoio da empresa-mãe, a Caixa Geral de Depósitos (CGD), bem como de toda a sua rede financeira nos Países de Língua Portuguesa. O estabelecimento da sucursal na República Popular da China cumpre o propósito de ajudar as empresas de Macau a expandir os seus negócios para o Continente e de promover o estreitamento da cooperação entre o território e a Província de Guangdong, estreando-se como o primeiro banco de matriz portuguesa a entrar na China Continental com a possibilidade de concretizar negócio em renminbi.

De acordo com o comunicado divulgado ontem pelo Banco Nacional Ultramarino, o presidente executivo da instituição bancária, Pedro Cardoso, referiu que está “confiante” sobre o futuro da ilha da Montanha no âmbito geral do desenvolvimento da região do Delta do Rio das Pérolas: “A Agência de Hengqin representa um marco na expansão da nossa oferta de serviços financeiros para a Província de Guangdong. Estamos comprometidos em fornecer serviços financeiros de elevada qualidade, assim como os serviços tradicionais de depósitos e empréstimos, operações cambiais e financiamento comercial”, adianta o responsável, citado pelo comunicado.

O Banco Nacional Ultramarino – o primeiro banco emissor de papel-moeda em Macau – celebra este ano o seu 115º aniversário e garante que vai continuar a envidar esforços na consolidação de Macau como plataforma de serviços para a cooperação económica e comercial dos Países de Língua Portuguesa.