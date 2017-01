Nova associação reúne profissionais da limpeza de fuligem

Foi ontem criada a Associação de Profissionais de Tratamento de Fuligem. A nova associação surge para motivar a indústria da restauração a preocupar-se com a purificação do fumo e da fuligem e a introduzir tecnologia avançada para melhorar a eficiência ambiental das empresas do sector.

Segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, os responsáveis pelo novo organismo referiram que o fumo e a fuligem acumulados no sistema de extração de fumos dos restaurantes pode facilmente conduzir a perigo de incêndio, e que a indústria da restauração não tem sido tão activa na limpeza de fumos como devia. A associação não exclui que alguns restaurantes estejam a contratar trabalhadores não locais ao invés de profissionais para efectuar os trabalhos de limpeza, de modo a poupar nos custos, sendo por isso necessário apostar na formação nesta área.