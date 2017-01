Nam Yue e Nam Kuong não esperam subidos nos preços dos produtos frescos

O director-geral da Nam Yue Food Stuffs & Aquatic Co. Ltd, Ye Qiuhua, referiu, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que o novo mercado de venda por grosso no interior da zona industrial transfronteiriça Zhuhai-Macau, tem toda a sua estrutura completa e está agora a proceder-se à instalação de equipamentos electromecânicos e ao recheio do interior. O responsável espera que o mercado abastecedor se mude para as novas instalações na primeira metade deste ano.

As empresas Guangdong Nam Yue Group e Nam Kwong Company prevêem que o preço de mercado dos alimentos frescos se vá manter inalterado e que os preços em geral não vão sofrer flutuações. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, Ye Qiuhua disse ainda que as duas empresas vão tomar algumas medidas para complementar a escassez de oferta de alguns portos em particular e assegurar uma oferta estável.

Apresentados foram ainda os dados relativos à venda de aves vivas em 2016. A venda por atacado de porcos vivos foi de 108 mil, menos 1583 face a 2015, o que representa uma descida de 1,44 por cento. A venda de bovinos vivos no ano passado foi de 1,828, em comparação com os 1820 de 2015, uma descida de apenas 0,44 por cento. Já a venda de galinhas vivas foi de 2,35 milhões, uma descida de 9,64 por cento em relação ao ano de 2015.