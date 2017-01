Liga de Elite: Ka I vence e Chao Pak Kei mostra as garras

O C.P.K garantiu ontem o estatuto de primeiro líder da edição de 2017 da Liga de Elite, ao golear o Lai Chi por cinco bolas a zero. No outro encontro da noite, o Ka I derrotou o Sporting com um golo apontado no último minuto da partida.

O Chao Pak Kei e a Associação Desportiva Ka I entraram com o pé direito na edição de 2017 da Liga de Elite, ao vencerem os encontros que ontem encerraram a jornada inaugural da principal prova de futebol do território.

Agora orientada por Leung Kuai Sang, a formação do Chao Pak Kei não deixou créditos por mãos alheias no embate frente ao Lai Chi. No campo da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, o C.P.K impôs-se com uma goleada por cinco tentos sem resposta, frente a um adversário que nunca teve capacidade para contrariar a superioridade do futebol jogado por Bruno Figueiredo e companhia.

O médio brasileiro foi, de resto, a grande figura do encontro, ao marcar dois dos cinco golos do onze orientado por Leung Kuai Sang. O antigo jogador do Monte Carlo e do Ka I, de 30 anos, inaugurou o marcador aos 21 minutos e repetiu a graça aos dois minutos da etapa complementar, embalando o Chao Pak Kei para o que viria a ser um triunfo fácil.

Nos segundos 45 minutos, o C.P.K demonstrou maior eficácia e aos 58 minutos Lam Ka Seng dilatou a vantagem de que a equipa dispunha no placard para os 3-0. A cumprir a terceira época consecutiva no Chao Pak Kei, o paraguaio Ronald Cabrera apontou o quarto golo da formação rubro e branca aos 77 minutos, antes do jovem brasileiro Lucas Pereira, estudante da Universidade de Macau, encerrar a contagem já em período de descontos.

No outro encontro ontem disputado no Campo da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, o transfigurado Sporting Clube de Macau quase conseguia entrar em alta na Liga de Elite. A formação agora orientada por Nuno Capela caiu aos pés do também enfraquecido Ka I, ao perder pela margem mínima, mercê de um golo apontado por Chan Pak Chun nos últimos instantes da partida. Nas opções do técnico leonino esteve Iuri Capelo, antigo dianteiro do Benfica de Macau cuja transferência para os leões do território acabou por causar alguma polémica no período de defeso.

Com a goleada imposta ao Lai Chi, o Chao Pak Kei assume a liderança da Liga de Elite, ainda que em igualdade pontual com Monte Carlo e Benfica de Macau. Os tri-campeões do território derrotaram na sexta-feira o Grupo Desportivo da Polícia de Segurança Pública por 3-0, ao passo que o onze “canarinho” goleeou no sábado a Selecção de Sub-23 por 4-1.