Jeonbuk Hyunday Motors afastado a Liga dos Campeões asiáticos

Os sul-coreanos do Jeonbuk Hyundai Motors, campeões em título, estão impedidos de disputar a Liga dos campeões asiáticos, devido a um escândalo de viciação de resultados no campeonato da Coreia do Sul.

A Confederação Asiática de Futebol justifica que a decisão se deve a um “envolvimento indirecto em actividades destinadas a organizar ou influenciar o resultado de jogos nas épocas de 2013 e 2014” no campeonato sul-coreano”.

Face a esta decisão, os sul-coreanos do Jeju United FC e do Ulsan Hyunday serão quarto e quintos cabeças de série, em representação da Federação sul-coreana, no sorteio para a Liga dos Campeões asiáticos.