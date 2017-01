Jaques Morelenbaum actua em Portugal em Abril

O intérprete e compositor Jaques Morelenbaum tem regresso a Portugal agendado para os dias 18, 20 e 21 de Abril, anunciou ontem a produtora do artista, que revelou concertos em Lisboa, Coimbra e Estarreja, respectivamente.

“Figura de proa da música popular brasileira, o instrumentista, violoncelista, arranjador, produtor, compositor e maestro Jaques Morelenbaum regressa a Portugal, no próximo mês de Abril, para nos contar a história do samba”, pode ler-se no comunicado enviado pela produtora IM.par.

Os concertos vão ter lugar no Teatro Tivoli, em Lisboa, no Auditório do Conservatório de Música, em Coimbra, e no Cine-Teatro de Estarreja.