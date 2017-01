O Procurador do Ministério Público da RAEM, Ip Son Sang, recebeu durante a manhã de ontem uma delegação de representantes da Suprema Procuradoria Popular da China. A comitiva do Continente foi liderada por Zhang Changren, procurador-Adjunto da Procuradoria chinesa. O encontro serviu para aprofundar o diálogo sobre “as funções e o funcionamento dos dois órgãos jurisdicionais, bem como sobre o processo de reforma judicial do Interior da China”, explica o Ministério Público em comunicado.

