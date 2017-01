Ieong Tou Hong sugere alterações no sistema ferroviário de alta velocidade

A 5.ª sessão da 11.ª conferência do Comité Provincial de Guangdong da Conferência Política Consultiva do Povo Chinês decorreu ontem e contou com intervenções de membros de Macau do comité presentes no encontro. De acordo com a emissor em língua chinesa da Rádio Macau, Ieong Tou Hong, em representação do território, deixou sugestões sobre o funcionamento e gestão do sistema ferroviário de alta velocidade. Segundo a mesma estação, Ieong referiu que ainda que os residentes de Macau possam reservar on-line bilhetes para o comboio de alta velocidade, só podem aceder ao bilhete através da bilheteira, o que significa que têm sempre que se deslocar um dia mais cedo e enfrentar a fila para levantar o ingresso. Ieong sugeriu que as estações de comboio de alta velocidade instalem máquinas de bilhetes self-service e criem pontos de venda em Macau e Hong Kong.

