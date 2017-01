Cerca de duas centenas de pessoas assinalaram ontem a entrada do novo Ano Lunar na guarnição do Exército Popular de Libertação na ilha da Taipa. Durante o certame, foi projectado um documentário, intitulado “China Stories”. A película, de teor patriótico, visa reforçar na população do território o amor pela cultura chinesa e inculcar o princípio de que só uma China unida pode garantir o desenvolvimento de Macau.

