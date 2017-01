Exército iraquiano toma zona leste de Mossul

As forças armadas iraquianas anunciaram ontem que controlam integralmente a zona Leste de Mossul, depois de terem derrotado os combatentes do Estado Islâmico daquela parte da cidade do Norte do Iraque.

O tenente-general do Exército iraquiano, Talib Shaghati, que comanda as forças contra-terrorismo iraquianas, afirmou que o êxito das suas forças “não tem precedente”.

O avanço das forças governamentais iraquianas – mais de três meses depois do início da operação para libertar Mossul, em Outubro – acontece na sequência de uma forte ofensiva das tropas iraquianas contra os últimos bairros controlados pelo EI na cidade.