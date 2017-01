A Associação de Protecção dos Animais Abandonados de Macau vai sair à rua no próximo domingo para pedir a punição de um agente da Polícia Judiciária que agrediu barbaramente um cão. O protesto foi ontem convocado através da página da Associação no Facebook. A concentração para o protesto decorre no Jardim Vasco da Gama, na zona do Tap Seac, a partir das duas da tarde. Os manifestantes deverão marchar depois até à sede do Executivo.

