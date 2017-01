Arte urbana e pintura na Galeria Junto ao Lago a partir de sábado

A arte urbana e a pintura vão ocupar a partir de sábado as paredes da Galeria Junto ao Lago, no espaço Anim’Arte Nam Van. As duas novas exposições previstas para o espaço intitulam-se “Gengibre Local – Exposição Colectiva de Graffiti da Nova Geração” e “Impressão de Macau – Exposição de Pinturas do Artista Andre Lui”. A cerimónia de inauguração de ambas as mostras está agendada para o meio dia.

PIGB é o pioneiro do ‘graffiti’ em Macau e uniu-se a outros criadores locais da nova geração de ‘graffiters’ para dar forma a “Gengibre Local – Exposição Colectiva de Graffiti da Nova Geração”. As obras do artista PIGB são caracterizadas por “personagens e animais em estilo humorístico”, que ganham forma através da utilização de cores vivas e contrastantes. Por outro lado, a exposição, que “tem como eixo principal a arte urbana”, apresenta também os trabalhos e os estilos dos graffiters que marcam a actualidade no território.

Mais de duas dezenas de pinturas do artista local Andre Lui serão, por outro lado, exibidas em “Impressão de Macau – Exposição de Pinturas do Artista Andre Lui”, na sala S2 da Galeria Junto ao Lago. Focada principalmente em elementos e características do território, o pintor tem criado obras sobre o Jardim de Lou Lim Ioc desde 2006 e “mostrará também os rascunhos rápidos de atracções do Património Mundial de Macau e de Nam Van, reunindo os temas dos jardins tradicionais chineses, do Centro Histórico de Macau – onde se encontra a coexistência harmoniosa das culturas orientais e ocidentais –, e de actualidade e passado de Nam Van”, lê-se no comunicado do Instituto Cultural.

As duas exposições são inauguradas no mesmo dia, mas “Gengibre Local – Exposição Colectiva de Graffiti da Nova Geração”, na sala S1 da galeria, prolonga-se até ao dia 6 de Abril, ao passo que “Impressão de Macau – Exposição de Pinturas do Artista Andre Lui” permanece em exposição apenas até ao dia 20 do próximo mês. As duas mostras vão estar abertas ao público todos os dias das 11h e as 22h, na Galeria Junto ao Lago no Anim’Arte Nam Van.