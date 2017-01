Acidente em mina de carvão deixa nove mortos

Nove pessoas morreram devido ao desabamento parcial da galeria de uma mina no norte da China, durante trabalhos de manutenção, em mais um acidente mortal num dos coutos mineiros da segunda maior economia mundial, informou esta quarta-feira a agência oficial Xinhua.

As equipas de resgate conseguiram retirar uma pessoa com vida do meio dos escombros da mina. A vítima foi conduzida a unidade hospitalar, onde recebeu tratamento médico.

A China é o maior produtor de carvão do mundo e acidentes mortais em minas do país são notícia quase todas as semanas.

Em 2015, morreram 171 pessoas em acidentes em 45 minas um pouco por todo o país, de acordo com dados da Administração Nacional de Energia do país.

Muitos acidentes ocorrem em depósitos que operam ilegalmente e não colocam em prática medidas de segurança básicas.