Voto de pesar pela morte de Mário Soares aprovado com a oposição de cinco deputados

Faltou unanimidade ao voto de pesar pela morte de Mário Soares, ontem aprovado pela Assembleia Legislativa (AL). A proposta, apresentada pelo deputado José Pereira Coutinho, não colheu a simpatia de cinco deputados, entre eles o vice-presidente do hemiciclo, Lam Heong Sang. Coutinho interpretou os votos contra como falta de tacto político e de respeito pela história de Macau.

Sílvia Gonçalves

A Assembleia Legislativa (AL) aprovou ontem um voto de pesar pela morte, a 7 de Janeiro, do antigo Presidente da República Portuguesa, Mário Soares, proposto pelo deputado José Pereira Coutinho. A iniciativa contou com 13 votos a favor, cinco votos contra e duas abstenções. O deputado e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública acredita que os votos contra resultam de “falta de sensibilidade, tacto político e respeito pela história de Macau”. O deputado considera “espantoso” o voto de oposição do vice-presidente da AL, Lam Heong Sang, alegando que este “sabe que o doutor Mário Soares foi um amigo dos chineses”.

“Mário Soares é uma figura incontornável na história recente de Macau e do estabelecimento de relações diplomáticas, frutuosas e de amizade entre Portugal e a República Popular da China”, assinalou ontem, perante o hemiciclo, José Pereira Coutinho. No tom firme do deputado soou ainda o papel do antigo Chefe de Estado e de Governo português em Macau, numa das suas várias passagens pelo território: “Demonstrou, ao longo de décadas, um elevado espírito humanista e de solidariedade para com os mais desfavorecidos, incluindo em Macau, onde, por seu decisivo impulso, foram legalizadas dezenas de milhares de pessoas de etnia chinesa, sendo este um gesto humanitário do então Presidente da República Portuguesa para uma política consentânea à realidade de Macau e das suas gentes”, lembrou o deputado.

Pereira Coutinho fez ainda alusão à mensagem de condolências enviada pelo Presidente Xi Jingping, que considerou Mário Soares “um velho amigo do povo chinês, que trouxe grandes contributos para o estabelecimento das relações diplomáticas Sino-Portuguesas e para o seu engrandecimento e ainda para a resolução da chamada questão de Macau”. A referência estendeu-se às palavras do Chefe do Executivo, que recordou as “relações estreitas” do antigo Presidente com Macau, tendo “contribuído ainda para o impulsionamento do diálogo entre a China e Portugal”.

A proposta do parlamentar não colheu, contudo, a unanimidade do plenário. Entre os vinte deputados presentes, 13 votaram favoravelmente a proposta, cinco votaram contra, e duas deputadas – Kwan Tsui Hang e Ella Lei – optaram pela abstenção. Entre os que votaram contra figuram Lam Heong Sang, vice-presidente da Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang, Chan Hong, Chan Iek Lap e Wong Kit Cheng. Após o término da sessão plenária, Pereira Coutinho não escondeu a desilusão pela falta de unanimidade, que interpretou como resultado de desconhecimento político e histórico: “Penso que é importante haver educação política cá em Macau. Isto resulta de facto de falta de sensibilidade, tacto político, respeito pela história de Macau. E é isso que nós estamos a fazer durante os últimos 12 anos, tentar dar o nosso máximo contributo para que nas escolas, na sociedade haja um ensino da história e educação na política. Não fico espantado com essas condutas, esses comportamentos, que nada abonam a própria pessoa que votou”, defendeu.

O espanto do deputado deveu-se, sobretudo, ao voto contra manifestado pelo vice-presidente da AL, Lam Heong Sang: “Foi o vice-presidente e mais algumas pessoas da sua ala, da sua bancada. Mas vindo do vice-presidente é espantoso, porque o vice-presidente sabe que o doutor Mário Soares deu um grande contributo para Macau, ajudou muitos, foi um amigo dos chineses”. E exemplificou com um episódio protagonizado por Soares, o do impulso dado à legalização de milhares de cidadãos chineses: “É a ele que nós todos, as famílias em Macau que hoje em dia têm os seus filhos nas universidades, devem, pelo facto de terem um bilhete de identidade de Macau. Portanto acho que ele merece um agradecimento por parte da população de Macau”.

O deputado congratulou-se, ainda assim, pela aprovação do voto de pesar: “Estou, no entanto, contente pelo facto de o voto ter conseguido passar na Assembleia Legislativa, e ele é todo merecedor da pessoa que é o pai da Democracia de Portugal. Eu acho que ele merece tudo”.