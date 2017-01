Tigerair Taiwan lança nova rota entre Macau e Taichung

A transportadora aérea de baixo custo Tigerair Taiwan anunciou no início da semana o lançamento de uma nova rota entre Macau e a cidade de Taichung, situada no centro-oeste de Taiwan. Com a implementação da nova ligação aérea, a companhia – uma joint venture entre a China Airlines (CAL), de Taiwan, e a Tiger Airways, de Singapura – quer permitir que a população da região centro da Formosa possa viajar de forma mais conveniente para o território, sem ter de viajar para a capital da ilha,Taipé.

A novo itinerário, com uma viagem de ida e volta por dia, arranca já na próxima sexta-feira e, daí até ao dia 25 deste mês, a companhia vai disponibilizar bilhetes promocionais. Desde as 10h de sexta-feira às 23h59 de domingo, um bilhete de ida e volta entre Macau e Taichung poderá ser adquirido por 2,538 dólares taiwaneses (643 patacas) – excluindo as taxas do voo –, incluindo uma refeição e 20 quilos de bagagem.

A companhia aérea promove uma segunda promoção que decorrerá entre as 10h do dia 23 e as 23h59 do dia 25 de Janeiro. Desta feita, a iniciativa promocional abrange apenas o percurso num sentido e pode ser adquirida por 899 dólares taiwaneses (227 patacas) excluindo, também, as taxas.

A Tigerair Taiwan opera actualmente um total de três dezenas de voos por semana entre Taiwan e Macau, ligando o território aos aeroportos de Taipé e de Kaohsiung. Com o novo itinerário, o número de ligações entre os dois territórios atinge os 37 voos por dia.

Em Agosto do ano passado, a transportadora aérea de baixo custo lançou novas rotas para vários destinos asiáticos, incluindo um novo voo entre Taoyuan – cidade vizinha da região metropolitana de Taipé, no Norte da ilha – e Macau. Até 25 de Março, a rota é realizada todas as segundas e quintas-feiras.