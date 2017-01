Órgãos municipais: Ng Kuok Cheong contesta atraso na realização de consulta pública

O deputado pró-democrata quer saber porque não foi ainda concretizada a consulta pública sobre a criação de órgãos municipais sem poder político. Ng Kuok Cheong diz-se surpreendido com a troca de opiniões sobre o tema entre a secretária para a Administração e Justiça e o Governo Central e recorda que a criação destes órgãos sem poder político “é assunto interno da RAEM”.

Ng Kuok Cheong questionou ontem o Governo a propósito da não concretização da consulta pública sobre a criação de órgãos municipais, iniciativa que estava prevista para a segunda metade de 2016. Lembrando que a Lei Básica pressupõe que a competência dos mesmo órgãos seja regulada pela RAEM, o deputado pró-democrata mostrou-se surpreendido com as declarações proferidas esta semana pela secretária para a Administração e Justiça, que afirmou ser necessário trocar opiniões sobre a matéria com o Governo Central. Entende Ng Kuok Cheong que os mesmos órgãos deverão ser criados através de sufrágio directo representando as freguesias do território, tomando como referência o que já acontece em Hong Kong.

O parlamentar recordou na Assembleia Legislativa, no período antes da ordem do dia, que no relatório das Linhas de Acção Governativa para 2016 o Executivo prometeu planear o estabelecimento de órgãos municipais sem poder político. O mesmo documento previa a formação, no segundo semestre de 2016, de uma sugestão preliminar que seria objecto de consulta pública: “Segundo a resposta do Chefe do Executivo à minha questão durante o plenário da Assembleia Legislativa, foi efectuado um estudo meticuloso e a respectiva consulta pública ia começar na segunda metade de 2016, esperando-se assim que o estabelecimento dos referidos órgãos fosse concluído em 2018. Porém, 2016 já acabou e a consulta pública não foi lançada. Por que razão é que o Governo não conseguiu ainda concretizá-la?”, questionou.

Ng Kuok Cheong socorreu-se dos artigos 95º e 96º da Lei Básica para recordar que “a criação de órgãos municipais sem poder político é assunto interno da RAEM” e que a “competência dos mesmos é regulada pela lei da RAEM”. O deputado diz, por isso, que não compreende as declarações proferidas na segunda-feira por Sónia Chan: “A secretária para a Administração e Justiça afirmou, surpreendentemente, que era preciso trocar opiniões com os serviços do Governo Central”, recorda. “Afinal, terá algum departamento do Governo Central tomado a iniciativa de interferir, ou será apenas uma desculpa da Secretária para se ilibar da responsabilidade pelo atraso nesta acção governativa? Os cidadãos merecem uma explicação sobre isto”, questiona o deputado.

Depois de manifestada a dúvida, seguiu-se a exigência de respostas: “Exorto, mais uma vez, o Governo a explicar, de imediato, o plano preliminar da criação de órgãos municipais sem poder político”. Ng Kuok Cheong apontou o exemplo de Hong Kong, onde “todos os órgãos municipais sem poder político (os Conselhos Distritais) são constituídos por sufrágio directo por distrito. Está a ser promovido um plebiscito em divisões geográficas mais pequenas por cada conselho distrital, para a eleição dos seus deputados, e foi revogado o regime de nomeação pelo Chefe do Executivo”, assinalou.

O deputado salientou que a população e a área da RAEM “correspondem às de um dos poucos mais de 10 distritos de Hong Kong” e entende, por isso, que “a criação de órgãos municipais sem poder político em Macau deve tomar como referência o sistema das regiões vizinhas que, no desenvolvimento institucional, reflecte efectivamente a vontade da população de cada distrito”.

Defende o parlamentar que o Executivo “deve avançar de imediato com a consulta pública e criar órgãos municipais através do sufrágio directo por bairro”. O Governo deve ainda “planear a reforma do mecanismo do Conselho Consultivo dos Serviços Comunitários do IACM, transformando-o num conselho administrativo com a participação de deputados dos diversos bairros, no sentido de tratar dos assuntos culturais, recreativos e sanitários, bem como das questões relacionadas com as instalações públicas e a prestação de serviços, dando resposta às questões que os habitantes dos diversos bairros enfrentam”.