Operadoras MGM China e Melco Crown anunciam bónus

As operadoras de jogo MGM China e Melco Crown Entertainment anunciaram ontem o pagamento de um bónus no valor de um salário mensal para os trabalhadores que não ocupem posições administrativas.

De acordo com o comunicado da operadora norte-americana, o bónus é independente do que tinha sido anunciado em 2016 e vai ser pago aos trabalhadores a 5 de Julho: “Gostava de agradecer a cada trabalhar da nossa equipa que nos dão o melhor de si, por trabalharem com uma paixão imensa, que nos permite oferecer momentos inesquecíveis aos nossos clientes através da qualidade do nosso serviços e dos produtos”, afirmou o CEO da MGM China, Grant Bowie.

“O ano de 2017 vai ser um ano muito especial para todos nós na MGM porque o nosso empreendimento no Cotai está prestes a abrir. Vai ser uma aventura cheia de entusiasmo, memórias amizade e sucesso da equipa da MGM. Estou muito ansioso por ter a oportunidade de poder proporcionar mais experiências únicas aos nosso clientes, em conjunto com a nossa equipa”, acrescentou.

A MGM China resulta de uma parceria entre a operadora norte-americana com a filha de Stanley Ho com a segunda esposa, Pansy Ho. Os investidores norte-americanos são os principais accionistas.

A mesmo política foi seguida pela Melco Crown Entertainment, controlada pelo irmão de Pansy Ho, Lawrence Ho. “Através do apoio e da dedicação contínuos dos nossos colegas, a nossa companhia alcançou frequentemente resultados muito bons ao longo de 2016. Com uma estrutura administrativa refinada, uma operacionalidade mais eficiente e inovadora e ainda com uma oferta ao nível do que melhor existe na indústria hoteleira nos nossos três empreendimentos em Macau, estou confiante que 2017 vai ser outro ano promissor para a nossa empresa, assim como para os nosso colegas”, afirmou, em comunicado, o presidente e CEO da Melco Crown, Lawrence Ho.

