O IC de Ung Vai Meng: Desafios, falhas e a crescente valorização do património cultural

Aproxima-se a data de aposentação do presidente do Instituto Cultural. Em meados do próximo mês, Guilherme Ung Vai Meng vai deixar a liderança do Instituto Cultural. Os últimos dias têm sido de balanço e o dirigente diz-se orgulhoso com o trabalho desenvolvido à frente do organismo.

Ung Vai Meng assumiu o contributo do Instituto Cultural para o seu crescimento pessoal e diz-se orgulhoso por poder ter tido a oportunidade de integrar e dirigir o organismo. Para além da entrega a cem por cento à actividade artística, Ung Vai Meng explicou em entrevista à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que outra das razões que o levou a renunciar ao cargo foi a vontade de usufruir de mais tempo junto da sua família. Ung confessa que, ao longo dos últimos sete anos, a família foi a sua maior motivação para se manter à frente do IC.

Tal como o PONTO FINAL noticiou há uma semana, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, lamentou a saída do artista plástico da liderança do Instituto, adiantando que o sucessor de Ung Vai Meng – Leung Hio Ming – “já faz parte da equipa” do IC. Questionado pela Ou Mun Tin Toi quanto ao seu sucessor, Ung Vai Meng preferiu não se pronunciar, sublinhando, ainda assim, que vários dos seus colegas demonstram as capacidades necessárias para desempenhar a função, considerando-os pessoas com ideais e com paixão pela cultura. O artista plástico disse ainda acreditar que, depois da sua saída, o Instituto Cultural vai continuar o bom trabalho que tem vindo a realizar.

Um dos maiores desafios com que o organismo se deparou foi o processo de fusão entre os antigos departamentos culturais sob a alçada do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), assumiu Ung Vai Meng. A integração funcional que se concretizou, a título de exemplo, através da transferência de 247 funcionários e da entrega de 32 infra-estruturas culturais ao Instituto Cultural, permitiu, um desenvolvimento gradual das condições que permitem a construção de uma rede geral de cultura em Macau.

À Rádio Macau, o ainda presidente do IC avançou que os casos do colapso do tecto da Igreja de São Agostinho, em Maio do ano passado, e o incêndio que deflagrou no Templo de A-Ma continuam a deixá-lo incomodado. Quanto à igreja, Ung Vai Meng avançou que o tecto já foi reparado e que é frequentemente submetido a fiscalização. À Associação do Templo de A-Ma, por outro lado, foi dado sinal verde pelo Instituto Cultural para avançar com o plano de reparação proposto, faltando apenas a aprovação da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT).

CRESCENTE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL É UM ASPECTO “POSITIVO”

A Lei da Salvaguarda do Património Cultural é um dos grandes legados de Ung Vai Meng. Depois de longos anos de esforço, com a implementação da legislação, a população foi adquirindo, gradualmente, a ideia de que é necessário proteger a cultura de Macau, defendeu Ung Vai Meng à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, acrescentando que a crescente preocupação manifestada pelos residentes é vista, por ele, como “algo positivo”.

O ainda presidente do Instituto Cultural defendeu também a comunicação e a cooperação como meios para atingir o objectivo de consciencializar os cidadãos do território. Ung Vai Meng pegou no exemplo dos edifícios que, ainda que não vão ao encontro dos requisitos do património cultural, apresentam determinadas características que justificam a comunicação entre os seus proprietários e o Instituto Cultural no sentido de garantir a sua revitalização.