Nova direcção da FAOM apresenta-se a Chui Sai On

O Chefe do Executivo reuniu ontem com representantes da nova direcção da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM). No encontro foi abordado o desenvolvimento harmonioso das relações de trabalho e os direitos e interesses dos trabalhadores. Chan Kam Meng, presidente da FAOM, apresentou a Chui Sai On a futura direcção – que ainda aguarda a tomada de posse – com a qual pretende “inovar e contribuir conjuntamente, baseado num conceito de ‘seis mudanças’, que têm por base a promoção de ideias mais abertas, a expansão do desenvolvimento da FAOM e a inclusão dos seus membros na mudança das principais indústrias e grupos emergentes”.

