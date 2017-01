Modelo que trocou a moda pelos cavalos compete em Macau

A jóquei australiana Katelyn Mallyon vai ser uma das atletas que no próximo sábado vão disputar no Macau Jockey Club uma prova que conta com competidores de vários países, do Brasil a França, passando pelo Japão. No total vão estar 12 jóqueis na pista da Taipa, divididos em seis equipas mistas.

Katelyn Mallyon é neta do também conhecido jóquei Mick Mallyon, sendo que para se dedicar às corridas de cavalos abdicou de uma carreira no mundo da moda, como modelo.

A prova tem o nome de Desafio Internacional para Duplas de Jóqueis Mistas e vai contar com a disputa de três corridas em relva. Os cavalos saem para a pista pela para a primeira prova da tarde às 13h00.

Já do Japão vem o jóquei Yutaka Take – que venceu em Macau por 16 ocasiões – contando no seu currículos com mais de quatro mil vitórias. O experiente atleta venceu a Taça do Japão quatro vezes, a última das quais em Novembro.

Por sua vez, o Brasil vai estar representado pelos jockeys Manoel Nunes, que compete com as cores de Singapura, e por Jeane Alves de Lemos.