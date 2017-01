Melco Crown desmente combates de boxe no Studio City a 29 de Janeiro

O evento estava a marcar a agenda em alguns dos principais portais do meio, mas a Melco Crown Entertainment explicou que não tem nenhum combate marcado para o casino nessa data.

A Melco Crown Entertainment desmentiu ontem ao PONTO FINAL que o casino Studio City vá receber qualquer evento de pugilismo no próximo dia 29 de Janeiro, ao contrário do que foi noticiado por vários portais electrónicos ligados à modalidade. Várias publicações apontavam o casino como o palco de vários combates, com o confronto Jerwin Ancajas e José Alfredo Rodriguez a ser o cabeça de cartaz, mas tal não corresponde à verdade: “Temos recebido perguntas de muitos órgão de comunicação social sobre este evento. Mas nós não sabemos de onde partiu essa informação. A Melco Crown Entertainment desconhece a realização de qualquer combate no dia 29 de Janeiro no Studio City”, afirmou ao PONTO FINAL, através de conversa telefónica, Louisa Wong, Directora de Relação Públicas da operadora.

A mesma funcionária da concessionária de jogo que controla os casinos Altira, City of Dreams e Studio City fez ainda questão de frisar que a informação é exterior à empresa.

De acordo com as notícias de portais especializados em desporto como a ESPN, o filipino Jerwin Ancajas e o mexicano José Alfredo Rodríguez iriam defrontar-se em Macau no Studio City.

A mesma informação tinha igualmente sido noticiada pelo portal filipino Rappler, que inclusive reproduzia declarações de Joven Jimenez, treinador do protegido de Manny Pacqiuao, Ancajas, a confirmar a luta. Em jogo estaria o título de campeão na categoria de juniores de pesos galo da Federação Internacional de Boxe (IBF, na sigla inglesa).

Porém, na secção de agenda do site da IBF não é possível encontrar qualquer referência ao combate, apesar de já lá constarem outro eventos, alguns dos quais a realizar em datas posteriores a 29 de Janeiro.

Segundo as notícias colocadas a correr – e agora desmentidas pela Melco – outra luta que faria parte do evento colocaria frente-a-frente o francês Raphael Tronché, que recentemente se tornou campeão da Zona Mediterrânica do Conselho Mundial de Boxe (WBC na sigla inglesa), e o romeno Bogdan Binu. Ambos os lutadores combatem no âmbito da categoria de pesos-pesados.

Com estes desmentido, a hipótese do boxe mundial regressar a Macau apenas deverá acontecer em Abril, no Venetian. De acordo com o promotor norte-americano Bob Arum, o chinês Zou Shiming deverá regressar ao território no dia 1 de Abril para defender o título mundial de pesos-mosca da Organização Mundial de Boxe (na sigla inglesa WBO).

Bob Arum deu o evento quase como consumado, porém um responsável da Sands China, David Baxley, afirmou ao South China Morning Post que ainda nada estava confirmado, apesar de não desmentir essa possibilidade.