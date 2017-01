Mau tempo nas Filipinas fez pelo menos três mortos

Três pessoas morreram e mais de 4.600 foram retiradas devido a inundações que levaram as autoridades filipinas a declarar o estado de calamidade na zona setentrional da ilha de Mindanao, no sul do arquipélago, informaram fontes oficiais.

Duas crianças de 3 e 10 anos e um homem de 64 morreram afogados na madrugada de ontem depois de fortes chuvas terem golpeado a província de Misamis Oriental, disse à agência Efe Ruby Montejo, do Departamento Provincial da Redução de Riscos e Desastres (PDRRMO).

Além disso, 4.668 pessoas foram retiradas em Cagayan de Oro, a capital da província, e noutras áreas após a subida do nível da água em zonas urbanas e rurais.

As autoridades de Cagayan de Oro declararam o estado de calamidade na cidade devido aos efeitos do temporal, causado por baixas pressões que desencadearam intensas chuvas durante todo o dia de segunda-feira.

Imagens da cidade mostram o estado de caos nas ruas, onde inúmeros veículos foram arrastados pela força da água e as casas ficaram inundadas.

O governador da província, Yevgeny Vicente Emano, decretou a suspensão das aulas em todas as instituições de ensino públicas.

“Continuamos a avaliar os danos e a tentar minimizá-los dentro do possível”, afirmou a representante do PDRRMO, sem descartar a possibilidade de o número de vítimas vir a aumentar ao longo das próximas horas.

Por seu lado, a Força Aérea das Filipinas enviou vários aviões para inspeccionar a zona enquanto as autoridades avaliam os prejuízos em propriedades e explorações agrícolas na província, na qual habitam aproximadamente 900 mil pessoas.