José Manuel Simões lança novo livro sobre o panorama jornalístico de Macau

O estudo de José Manuel Simões sobre a realidade do jornalismo em Macau resultou na obra “Jornalismo Multicultural em Português – Um Estudo de Caso em Macau”, cujo lançamento decorre amanhã, pelas 18h30, no Auditório da Universidade de São José. O académico falou ao PONTO FINAL sobre algumas das conclusões da investigação que conduziu e sobre outros projectos a que se entrega.

Impulsionou um curso, é docente, realiza documentários, tem um programa de rádio e entrega-se à escrita desde há muitos anos, seja ela jornalística, académica ou numa vertente mais literária. José Manuel Simões aceita e procura desafios com a perseverança de quem tem sonhos e objectivos bem definidos. Amanhã, pelas 18h30 no Auditório da Universidade de São José, apresenta a sua obra mais recente, um volume de natureza académica que versa sobre as singularidades da imprensa em Macau. “Jornalismo Multicultural em Português – Um Estudo de Caso em Macau” nasce no encalço de um projecto de pós-doutoramento em Ciências da Comunicação da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.

“É mais um, não é?” disse, entre risos, o impulsionador do curso de Comunicação e Média da Faculdade de Indústrias Criativas da Universidade de São José (USJ) ao PONTO FINAL, a propósito do seu novo livro que trata a realidade dos meios de comunicação social em língua portuguesa em Macau: “É mais uma pequena etapa da minha vida. São metas que procuro atingir e tenho por hábito, a seguir a uma meta completa, tentar outra. Sou uma pessoa de sonhos, de objectivos bem definidos, que procuro alcançar com perseverança, com foco, com fé e com determinação, características que fazem parte do meu carácter”, assumiu José Manuel Simões.

O início do projecto “Jornalismo Multicultural em Português – Um Estudo de Caso em Macau” remonta ao ano 2000, altura em que o docente frequentava o mestrado em Comunicação e Jornalismo na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e concluiu o seu “estudo sobre o panorama ético que assola a comunidade jornalística em termos globais”. O tema acabou por tomar uma dimensão mais focada em Macau – onde reside desde 2008 – quando, há dois anos, começou um programa de pós-doutoramento na Universidade Católica sob orientação do director da Faculdade de Ciências Humanas, Nelson Ribeiro.

Entre artigos e conferências em universidades de Pequim e, mais recentemente, da Rússia, “o lançamento [do livro] é o culminar desta fase do meu pós-doutoramento. Termina este mês com este livro que, na verdade, é um objectivo maior do que aquilo que estava previsto inicialmente”, referiu o académico ao PONTO FINAL.

“Devido à dimensão do projecto, decidi compilar os ‘papers’ [artigos, em português] e o todo, que resultou neste livro que vai mais além, na verdade, do que a ideia do jornalismo multicultural em português na medida em que ele [o livro] perspectiva o que será o jornalismo de uma forma global. Aponta também direcções para aquilo que eu acredito que deveria ser o jornalismo, quais seriam as soluções para as condicionantes que afectam a comunidade jornalística e o jornalismo em termos globais e directivas estratégias para alterar esses constrangimentos”, explicou José Manuel Simões.

O autor especificou alguns dos constrangimentos que identificou depois de concluir o seu projecto de investigação: “Os maiores constrangimentos serão a dificuldade do acesso às fontes de uma forma geral. Os filtros de informação, nomeadamente aquele que é feito pelo porta-voz do Governo que, normalmente, não conhece os dossiers e que demora muito tempo a dar resposta às perguntas do jornalista. Outro aspecto é a dificuldade que os jornalistas locais têm de fazerem jornalismo de investigação, na medida em que sofrem uma grande pressão do tempo que deriva, sobretudo, do volume de trabalho. As redacções são pequenas”, considerou.

Nelson Ribeiro, que vai estar presente no lançamento do livro, afirma que “Jornalismo Multicultural em Português – Um Estudo de Caso em Macau” “tem o potencial de contribuir, de forma decisiva, para a complexificação do pensamento sobre a imprensa e o jornalismo no século XXI, permitindo aos leitores descobrir uma realidade que nem sempre surge reflectida no discurso Ocidental sobre os meios de comunicação.”

OS ROMANCES E A RÁDIO

Todas as sextas-feiras, “Frequência Académica” vai para o ar, às 22h, na Rádio Macau. José Manuel Simões e João Cordeiro – também docente na Universidade de São José – juntaram-se para dar voz a outros académicos: “É um projecto que nos apaixona aos dois. É muito entusiasmante porque nós entrevistamos professores da USJ – eles trazem umas músicas que escolhem – e, digamos, misturamos entrevista de personalidade com entrevista de carácter mais científico ou académico, onde as pessoas falam da sua investigação, dos seus projectos e também falam de si mesmas e dos seus interesses”, contou ao PONTO FINAL Simões.

A liberdade de escrita criativa do autor personifica-se em Meggy, a personagem principal de um novo romance do autor, obra que está ainda “numa fase mais ou menos embrionária”. José Simões explora a necessidade de evasão e a procura da espiritualidade de uma mulher que decida deixar a Alemanha e seguir para a Índia: “É um romance que me apaixona porque me dá essa liberdade de escrita, de criatividade, de liberdade da expressão de sentimento, de colocar no papel de forma viva e apaixonada aquilo que me surge como se viesse para além de mim”, revelou.

O livro, que por agora tem como título “Terra dos Milagres”, oferece ao autor a possibilidade de escrever a partir de uma voz feminina: “É a primeira vez que o faço e é um exercício muito interessante. Eu gosto de exercícios novos”, declarou. A previsão é que a obra seja lançada no Verão ou no final de 2018. J.F.