Japão: Famílias das vítimas do vulcão Ontake processam Governo

Familiares de vítimas da tragédia do vulcão Ontake, no centro do Japão, em 2014, que causou 63 mortos e desaparecidos, anunciaram ontem que vão processar o governo japonês por não ter informado do risco de erupção.

Os familiares de cinco vítimas daquele que foi o pior desastre vulcânico do Japão em quase um século vão exigir uma indemnização de 150 milhões de ienes explicou o advogado dos queixosos, em declarações reproduzidas pela agência Kyodo.

Os familiares alegam que a Agência Meteorológica do Japão (JMA), não aumentou o nível de alerta antes da erupção do segundo maior vulcão do Japão a 27 de Setembro de 2014.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...