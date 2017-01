Até ao momento, o Instituto de Habitação distribuiu mais de 300 milhões de patacas em subsídios ao abrigo do Fundo de Reparação Predial. O organismo dirigido por Arnaldo Santos deu luz verde a mais de 3200 pedidos de financiamento tendo em vista a condução de obras em imóveis privados. O número foi ontem avançado durante a reunião do Conselho Administrativo do Fundo de Administração Predial. Durante o encontro foram aprovadas 18 candidaturas, para as quais o organismo canalizou 667 mil patacas.

