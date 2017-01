DSEJ discute uso de cintos de segurança em autocarros escolares

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude afirmou que vai debater uma proposta tendo em vista a utilização obrigatória nos autocarros escolares de cintos de segurança por parte dos alunos. A reacção surgiu depois do tema ter estado em discussão no Fórum Macau, programa da emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

No programa, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude prometeu abordar o tópico com as autoridades competentes para garantir a segurança dos estudantes do território quando utilizam este meio de transporte.

A DSEJ afirmou igualmente que dá uma grande importância à segurança neste tipo de autocarros e que já foram dadas às escolas indicações neste âmbito, nomeadamente no que diz respeito ao aumento da educação para a segurança e reserva de lugares para utilizadores de cadeiras-de-rodas.