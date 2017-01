DSAT: Pedidos de cancelamento de matrícula batem recordes

Durante os primeiros quinze dias do ano, o número de pedidos de cancelamento de matrícula aumentou 41 por cento face ao mesmo período do ano passado, adiantou a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, citada pela Ou Mun Tin Toi. Até meados do presente mês, a DSAT cancelou 636 matrículas.

O registo acompanha a tendência verificada durante o ano passado, quando foram abatidos 20 910 veículos, 14 por cento mais do que em 2015.

Em 2016, a DSAT recolhe 4561 veículos que foram abandonados nas estradas do território, um número 18 por cento superior ao registado durante os doze meses de 2015.