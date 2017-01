DSAL prevê novas regras para a entrada de trabalhadores no território

O processo de contratação de trabalhadores estrangeiros não qualificados poderá começar a ser gerido a meias com as autoridades dos países e regiões de origem dos emigrantes. A possibilidade foi ontem avançada pela DSAL, depois da deputada Ella Lei ter contestado a permissividade do Governo, que continua a permitir que quem entra em Macau com visto de turista possa procurar emprego no território.

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, diz entender as preocupações dos trabalhadores do território relativamente aos estrangeiros que entram com visto de turista em Macau com o objectivo exclusivo de procurar emprego e prometeu que algo será feito dentro em breve.

Citados pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) garantem que vão continuar a dialogar sobre a matéria. Os dois organismos estão a considerar exigir àqueles que entrem em Macau enquanto turistas que saiam do território e formalizem a sua intenção de trabalhar na RAEM pela via processual legal. Para que esta exigência se possa concretizar, a legislação e a fiscalização terão de ser reforçadas de forma a que se possa esclarecer com efeitos imediatos o propósito da entrada em Macau.

Os Serviços para os Assuntos Laborais avançaram ainda que planeiam regulamentar a entrada de trabalhadores não qualificados e de empregadas domésticas, que poderão ter que apresentar um documento que as autorize a trabalhar no território. A guia em questão poderá vir a ser emitida pelas autoridades de imigração do país ou região de origem do requerente, a quem será atribuído um número definido de autorização de permanência. O organismo está convicto que tais medidas podem, efectivamente, esclarecer o propósito da entrada de não-residentes em Macau.

O novo presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau, Chan Kam Meng, concordou que o plano apresentado pela DSAL pode proteger os direitos dos trabalhadores locais. O responsável defende que os trabalhadores não-locais só devem poder entrar em Macau se, primeiro, tiverem recorrido a uma agência de emprego no seu país ou região de origem e se preencherem os requisitos de qualificação.

Por outro lado, o presidente da Macau Oversea Worker EmploymentAgency Association, Ao Ieong Kuong Kao, salientou à emissora em língua chinesa da Rádio Macau o caso específico das empregadas domésticas, defendendo que o Governo deve considerar estabelecer um mecanismo de substituição. Essa medida passa por permitir ao empregador que não esteja satisfeito com o trabalho da sua actual funcionária a candidatar-se a contratar uma nova do exterior do território.