Deputados pedem maior divulgação de dados relativos às obras públicas

Foi ontem aprovada, tanto na generalidade como na especialidade, a apreciação do parecer da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa relativo ao relatório sobre a execução do orçamento de 2015. No debate que precedeu a votação, alguns deputados apelaram a uma maior transparência na divulgação de elementos relativos às grandes obras públicas, que favoreçam uma maior fiscalização. O secretário para a Economia e Finanças respondeu que a proposta de lei do enquadramento orçamental, actualmente em análise em sede de Comissão, vem reforçar a transparência orçamental.

Ng Kuok Cheong salientou a necessidade de “divulgar os elementos em relação a cada projecto, a cada obra pública, para melhorar a acção governativa”. O deputado disse esperar “que haja avanços em relação à publicação de elementos, inclusive no que diz respeito ao custo dos projectos, quais os seus benefícios. Isto vai favorecer a fiscalização das obras públicas”, considerou.

Em resposta, Lionel Leong remeteu para o diploma actualmente em análise na 2ª Comissão Permanente: “Com a proposta de lei do enquadramento orçamental pretendemos que as despesas com as obras públicas sejam mais precisas. Para cada trimestre vamos apresentar um relatório sobre cada situação”. Os mecanismos, diz o secretário para a Economia e Finanças, deverão “reforçar a transparência orçamental”. O governante assumiu o compromisso de tornar o Governo mais transparente em matérias orçamentais: “Pretendemos facultar mais elementos à Assembleia Legislativa, para efeitos de fiscalização”.

Referindo-se ao estado de degradação do parque urbano do território, Mak Soi Kun questionou a taxa de execução do Fundo de Reparação Predial. Taxa que o secretário estar a sofrer um ajustamento. Ainda assim, o deputado entende que os problemas de falta de intervenção nos edifícios persistem, o que está “a afectar o público”. Mak Soi Kun considerou que o “Governo deve tomar medidas imperativas”, e que “não basta o que está na lei”, sendo “importante a divulgação” do mesmo fundo para que a população recorra mais a este apoio para a reparação dos edifícios.