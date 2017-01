Comité da Província de Cantão aposta na comunicação com os jovens

A quinta sessão do 11.º Comité da Província de Cantão da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CPPCC) arrancou ontem e a aposta na comunicação com as gerações mais jovens de Macau e de Hong Kong foi um dos temas abordados e destacados pelo presidente do organismo, Wang Rong.

No encontro – que contou com 31 representantes de Macau num total de 889 membros – Wang Rong destacou a necessidade de comunicar melhor às gerações mais jovens as polcas para ﷽te do Governo Central das polunicar melhor s temas abordados e destacados pelo presidente do organismo, Wang Rong,.so íticas íticasíticas do Governo Central para as duas Regiões Administrativas Especiais através da propaganda e de interpretações correctas.

Wang Rong encorajou igualmente os membros das delegações de Macau e de Hong Kong a mostrarem publicamente o seu apoio aos Chefes do Executivo das respectivas regiões e a ajudarem a que as políticas sejam implementadas de acordo com as leis vigentes.

O presidente do organismo explicou também que nesta sessão vai ser discutida a imposição de métodos de comunicação mais eficazes para explicar aos jovens de Macau e Hong Kong como podem desenvolver os seus negócios na República Popular da China.

No que toca às propostas dos membros de Macau para aumentar a cooperação entre Macau e o Interior da China, Angela Lam In Nie, Directora Executiva da TV Cabo de Macau, foi distinguida por sugerir uma aposta em rotas de turismo de luxo, através da promoção do turismo individual de embarcações de recreio. Outra sugestão da responsável da TV Cabo de Macau passou pela aposta na indústria das convenções e exposições ligadas aos recursos naturais, área muito importante em Cantão.

Por sua vez, a advogada Ho Sio Kam defendeu que as gerações mais novas de Macau e Hong Kong deviam estar mais conscientes das verdadeiras condições de vida na China Continental.

Já o advogado Lee Chong Cheng mostrou-se preocupado com a capacidade de discussão dos assuntos políticos do CPPCC, apontando a Internet como uma forma de reforçar a comunicação com os cidadãos.