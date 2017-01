Chan Meng Kam pede reforço das estratégias de protecção ambiental

Chan Meng Kam centrou-se, na sessão plenária de ontem, na questão da poluição no território. O deputado reconhece que a poluição do ar é abrangente e que Macau não lhe pode escapar, mas defende, ainda assim, que o “investimento de forma científica, a recolha, transporte e tratamento de resíduos, o tratamento eficaz da drenagem das águas poluídas, a protecção das florestas e das zonas verdes, o controlo adequado do número de veículos, e a poupança energética em geral são tarefas que têm que ser reforçadas”.

Chan Meng Kam defendeu a adopção de novas políticas ambientais e recordou que, em matéria de transporte e tratamento de lixo, mantêm-se “as práticas tradicionais”: “O aterro sanitário nas ilhas está quase saturado, e é impossível continuar eternamente a depositar lá o lixo”, salientou.

Entende o deputado que Macau deve “introduzir melhorias em vários aspectos”, e apontou como exemplos “reduzir o lixo, transformar o lixo, optar pelo tratamento não nocivo do lixo, etc”.

No fim da sua intervenção, o deputado quis saber o que está a fazer o Governo em matéria de protecção ambiental: “Como é que o Governo vai resolver, quanto antes, esta ‘doença urbana?’”.