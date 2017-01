Caleb Ewan venceu etapa inaugural do Tour Down Under

O australiano Caleb Ewan ganhou ontem a primeira etapa do Tour Down Under, na Austrália, na qual Tiago Machado, atleta da Katusha-Alpecin, foi o melhor português, ao terminar na 20.ª posição, com o mesmo tempo do vencedor.

O ciclista da casa, da Orica-Scott, fez jus às características de ‘sprinter’ e foi o mais rápido a cumprir os 118 quilómetros da tirada inaugural, que ligou Unley a Lyndoch.

Ewan completou a etapa em 3:24.18 horas, batendo ao ‘sprint’ o holandês Danny Van Poppel (Sky) e o irlandês Sam Bennett, que completaram o ‘pódio’.