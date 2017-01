Ano novo, família reunida

“Jian Jian” e “Kang Kang”, o par de pequenos pandas gigantes nascidos no território no Verão passado, vão ter a oportunidade de conviver com os progenitores “Hoi Hoi” e “Sam Sam” durante o período do Ano Novo Lunar, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, citando informação divulgada pelo Instituto Para os Assuntos Cívicos e Municipais.

No final do mês, os dois pequenos pandas – que pesam actualmente 11,8 e 10,3 quilogramas – terão sete meses. De acordo com as informações avançadas pelo IACM, as duas crias manifestam um estado de desenvolvimento normal para a idade, evidenciando uma grande curiosidade sobre o meio que os rodeia.

Já os progenitores pesam 120 e 117 quilos e apresentam-se de boa saúde, bem preparados para o reencontro com as crias.

Durante o período do Ano Novo Chinês, o Instituto Para os Assuntos Cívicos e Municipais vai organizar várias actividades direccionadas ao público. Os 1105 residentes que participaram na escolha dos nomes das pequenas crias vão ter o privilégio de serem os primeiros a ver os animais, numa iniciativa em que se poderão fazer acompanhar por um familiar.

Para os restantes interessados em visitar o Pavilhão dos Pandas Gigantes para ver o agregado familiar reunido poderão fazê-lo entre 27 de Janeiro e 12 de Fevereiro, entre as 2h30 e as 4h30 da tarde.