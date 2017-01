A MGM China confirmou ontem o adiamento da abertura do casino que está a construir no Cotai para a segunda metade do ano. Anteriormente estava previsto que o empreendimento MGM Cotai abrisse as portas no segundo trimestre.

Num comunicado ontem enviado à bolsa de Hong Kong por volta das 19h00, a empresa explicou que a confirmação da data de abertura do hotel e casino está dependente das licenças necessárias, que são aprovadas pelo Governo.