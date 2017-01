O Corpo de Polícia de Segurança Pública, os Serviços de Alfandega e o Instituto para os Assunto Cívicos e Municipais realizaram ontem uma operação contra a importação ilegal de panchões.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, os objectivos da operação passaram por detectar casos de importação ilegal de panchões, assim como de armazenamento e venda dos explosivos. Ao mesmo tempo, as autoridades tentaram averiguar se as empresas envolvidas no negócio da importação de panchões davam guarita a trabalhadores ilegais.

A emissora em língua chinesa da Rádio Macau não informou quantas pessoas foram detidas devido ao armazenamento ilegal destes materiais explosivos, mas avança que foram detectados vários casos e que os comerciantes envolvidos tiveram de pagar uma multa de 600 patacas, tal como está definido no Regulamento Geral dos Espaços Públicos.