A vida entre os escombros: Uma mulher nepalesa permanece no exterior de um abrigo improvisado em Bhaktapur, nas imediações da capital do Nepal, Katmandu. Bhaktapur foi fortemente afectada pelo devastador terramoto que afectou o Nepal em 2015. Devido ao ritmo lento com que o Governo do Nepal faz chegar a ajuda às populações mais necessitadas, são muitos os que têm de fazer novamente face aos rigores do Inverno sem contar com um tecto condigno. EPA/HEMANTA SHRESTHA

