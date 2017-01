Trabalhadores terão que recorrer ao antigo patrão para comprovar experiência profissional

A proposta de lei que vem introduzir alterações no regime das carreiras dos trabalhadores da função pública pressupõe novas regras para a avaliação da experiência profissional dos trabalhadores. Se até agora era o próprio candidato a apresentar uma declaração pessoal, agora terá que requerer junto do seu anterior empregador um documento onde a sua experiência fique demonstrada.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

A reunião da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, onde decorre a análise da proposta de alteração ao Regime das Carreiras dos trabalhadores da Função Pública, incidiu ontem sobre a clarificação da intenção legislativa de algumas das normas que integram o diploma. A atenção dos deputados do organismo recaiu sobretudo sobre o artigo 8.º, relativo à experiência profissional dos candidatos a um lugar na máquina da Administração. O Governo estipula agora que, em cada concurso, o candidato terá que requerer junto do seu anterior empregador uma declaração onde a experiência profissional fique demonstrada, sendo cancelada a declaração até agora redigida pelo próprio candidato, que segundo o Executivo seria de difícil verificação. Também a apreciação das habilitações académicas sofre um ajustamento, de modo a abarcar diferentes sistemas de ensino a nível internacional.

“Em relação às habilitações académicas, houve um ajustamento com o sistema de ensino a nível internacional. As licenciaturas costumavam ter quatro anos, mas a nível mundial há diferenças. O Governo fez um ajustamento na proposta de lei tendo em conta essas alterações”, declarou ontem à imprensa Kwan Tsui Hang.

A deputada, que preside à 1.ª comissão, concentrou atenções em seguida no artigo 8º, relativo à experiência profissional: “Para comprovar a sua experiência profissional, para além dos elementos do próprio candidato, este precisará agora de apresentar um comprovativo do trabalho anterior. Foi cancelada a declaração pessoal, agora é um documento emitido pelo antigo empregador”, explicou a deputada. Na proposta de lei, no ponto 3 do artigo 8.º, pode ler-se que “A experiência profissional demonstra-se por documento emitido pela entidade empregadora onde foi obtida”.

Os deputados questionaram como devem os candidatos proceder em caso de o anterior empregador não aceitar redigir uma declaração sobre a actividade desenvolvida na empresa pelo seu antigo funcionário: “O trabalhador tem direito a pedir essa declaração, e pode apresentar uma queixa na Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais”, caso tal não lhe seja facultado pelo anterior patrão, explicou a deputada. A alteração, acrescentou, prende-se com o facto de o Executivo considerar que uma declaração redigida pelo próprio trabalhador “é difícil de comprovar”.

Abordada foi ainda a questão do acesso a grau superior de cada carreira, previsto no artigo 14º: “Foi acelerado o processo, desde que reúnam os requisitos, os trabalhadores podem aceder a um escalão superior, sem se sujeitarem a um concurso”, esclareceu Kwan Tsui Hang. A deputada fez contudo notar que existem algumas excepções na função pública, como é o caso das “carreiras marítimas”, onde os trabalhadores “têm que se sujeitar a concurso”.

A presidente da 1.a Comissão Permanente da AL insistiu, por isso, que é ainda necessário “clarificar a intenção legislativa de algumas questões”, e referiu que na próxima reunião o organismo vai iniciar uma análise exaustiva do articulado.