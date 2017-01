Templo de Lin Kai: Mudança de marco de demarcação suspensa

O Instituto Cultural revelou ontem que a mudança da estela granítica que traça os limites do Templo de Lin Kai se encontra suspensa. Na origem da suspensão está o facto de ainda não terem sido conseguidas todas as autorizações no sentido de conduzir o processo: “Relativamente ao recente plano de deslocação do marco de fronteira, o Instituto Cultural apurou que o mesmo foi suspenso dado que não foram obtidas as devidas autorizações das autoridades encarregadas da gestão dos espaços públicos”, lê-se numa nota de imprensa enviada às redacções pelo organismo liderado por Ung Vai Meng. No comunicado, o Instituto Cultural garante vai “assegurar a protecção adequada deste marco”.

O IC informa ainda que foi exigido às partes envolvidas que recomponham as áreas escavadas o mais rápidamente possível e assegurou que vai continuar a recolher dados históricos e a realizar pesquisas sobre a localização inicial da estela.

A presença do marco do Templo de Lin Kai foi revelada durante a construção de um edifício no n.º 10 do Largo da Cordoaria em 2010 e, até ao momento, ainda não foram encontradas soluções definitivas para a estela. Ainda que o Templo de Lin Kai seja classificado e faça parte da lista de monumentos incluídos na “Lei de Salvaguarda do Património Cultural”, o marco não é considerado parte do monumento.

