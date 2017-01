Teamwork Motorsports aposta forte nas lides do TCR

A scuderia automóvel de Hong Kong vai deixar de competir no Campeonato Chinês de Carros de Turismo para reforçar a participação no TCR Asia Series. Alexi Hui e Sonny Wong, pilotos que disputaram a última edição da CTCC ao serviço da equipa, vão manter-se ao serviço da Teamwork Motorsports.



A Teamwork Motorsports, uma das mais conceituadas scuderias automóvel da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, vai investir grande parte do seu orçamento na preparação da participação em provas de turismo que têm por base o modelo proposto pela TCR International Series.

A redefinição do projecto competitivo da Teamwork Motorsports foi anunciado no fim-de-semana no portal electrónico da própria equipa e já era de certo modo aguardada, depois dos pilotos da formação automóvel terem alcançado triunfos na TCR Asia Series, nos Campeonatos de Carros de Turismo da República Popular da China e da Região Administrativa Especial de Hong Kong, no campeonato chinês de GT e no Grande Prémio de Macau.

Apesar do sucesso alcançado no Campeonato Chinês de Carros de Turismo (CTCC, de Chinese Touring Car Championship), a Teamwork Motorsports decidiu descontinuar a participação na prova e alocar ao reforço da participação na TCR Asia os recursos financeiros investidos na última época na competição da República Popular da China.

Sunny Wong e Alex Hui, pilotos que na última temporada disputaram o CTCC, vão manter-se ao serviço da equipa, ainda que nas lides do TCR. Os pilotos receberam, no entanto, carta branca para disputar o Campeonato Chinês de Carros de Turismo com outras equipas, caso recebam convites nesse sentido.

O director executivo da Teamwork Motorsports, Paul Hui, explica porque razão a scuderia de Hong Kong decidiu abrir mãos da participação no CTCC. O responsável diz que a competição está a ficar cada vez mais cara e, como tal, também menos acessível para as equipas privadas, como é o caso da equipa que dirige: “Sentimo-nos honrados por termos tido a possibilidade de disputar o Campeonato Chinês de Carros de Turismo entre 2014 e 2016. A classe 2.0T está a ganhar enorme importância e em 2017 a prova será extremamente competitiva com a entrada em cena de equipas de fábrica. Para as equipas privadas, o esforço financeiro que é exigido de ano para ano é cada vez maior”, explicou Paul Hui. “Tendo conseguido várias vitórias e conquistado o triunfo no Troféu de Independentes, no ano passado, este é o momento ideal para anunciar mudanças no nosso modelo de participação no CTCC. Depois de termos disputado na última temporada a TCR Asia Series, estamos confiantes acerca do futuro desta categoria e vamos começar a alocar mais recursos nesse sentido”, rematou o director executivo da Teamwork Motorsports.

Para Sunny Wong, a mudança de paradigma é justificada. O piloto está confiante que a equipa pode ser tão bem sucedida na TCR Asia como foi no Campeonato Chinês de Carros de Turismo: “Sinto muito orgulho por ter competido durante três temporadas com a Teamwork Motorsports no CTCC. Olhando para trás, todos aprendemos e crescemos juntos como equipa. Presenciamos grandes alterações ao nível do regulamentos e vimos a competição tornar-se mais intensa para as equipas e mais apelativa para os espectadores. Estou certo que podemos aplicar o que aprendemos no CTCC ao TCR. Estou muito entusiasmado por poder perceber o que o futuro nos reserva”, adianta Wong.