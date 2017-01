Sónia Chan recebeu delegação de deputados brasileiros

A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, recebeu ontem uma delegação da Câmara dos Deputados do Brasil liderada pelo presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China, Herculano Passos.

A governante, que convidou os seus interlocutores para almoçar, expressou a disponibilidade e o interesse da RAEM no estreitamento da cooperação económica e turística. Herculano Passos, por sua vez, mostrou-se convicto que a visita da Comissão que liderou poderá contribuir para a criação “de um melhor intercâmbio e ligações com o Governo da RAEM”.

