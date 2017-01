Série de exposições atrai jovens artistas internacionais ao Armazém do Boi

“Seeds in Spring” (Sementes na Primavera). Assim se chama a série de exposições e espectáculos promovida pela associação cultural Armazém do Boi. A colectividade associa-se a jovens artistas de vários pontos do globo, apresentando projectos criativos de nove colectivos artísticos de Macau, Hong Kong, Taiwan e Portugal. Os grupos exploram, nos seus trabalhos, as áreas da fotografia, instalação, escultura, as artes performativas e o teatro.

A cerimónia de inauguração de “Seeds in Spring” está agendada para o dia 4 de Fevereiro. Pelas 16h, Cathleen Lau e Tiffany Tang assumem a primazia de mostrar os seus trabalhos na associação artística local.

Cathleen Lau vai apresentar “Enter Please Works”, um projecto sob o tema “Casa” que se traduz por uma instalação composta uma videira, um edifício, um pátio e tijolos. O objectivo do conjunto é relembrar o público do território da relação profunda que existe entre o Homem e a Natureza e explorar, ao mesmo tempo, o sentimento profundo de poder dispor de um lugar confortável ao qual se possa chamar “casa”.

Tiffany Tang, por sua vez, dá início ao seu projecto com a questão “O que aconteceu na noite passada?”. A artista entregou-se à colagem para regenerar os seus sonhos e visões pessoais e deu uso a vários tipos de materiais para dar forma às suas obras. De acordo com um comunicado do Armazém do Boi enviado à imprensa, uma das premissas do projecto é “a realização dos nossos actos instintivos enquanto confronto para derrotar um mundo sistematizado”.

Em Março, Gil Mac chega de Portugal para um workshop que se realiza no dia 12 e entre os dias 18 e 19. O artista, que se dedica à representação, é o único participante proveniente de terras lusas.

Ainda no mesmo mês, os trabalhos “Confusion of Confusions” de Yoyo Wong e “Works” de Lei Cheok Mei estarão em exposição entre os dias 4 e 26. Nos dias 6, 8, 12, 13, 15, 19 e 20 há dança no armazém com os “Body Practices: Dancers in Residence”. Em Abril, há “Afterwards…” de Lee Suet-Ying e “Maorganic” de Alan Ieon, TKH, Jack Wong e Rusty Fox, do dia 2 ao dia 22. De 21 a 22, sobe ao palco o colectivo de teatro experimental “Guns And Flowers”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...