Representantes de Macau debatem medidas para maior integração com a ilha da Montanha

Os membros de Macau do Comité da Província de Cantão da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês vão apresentar duas propostas cada para aprofundar a cooperação entre a vizinha província continental e a Região Administrativa Especial. As sugestões têm por âmbito a quinta sessão de encontros do organismo, que arranca hoje e tem a duração de quatro dias.

Os cerca de 13 membros da região concentraram-se ontem no Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, tendo depois partido juntos para a cidade de Guangzhou. Em declarações à emissora em língua chinesa da TDM, Lu Weishuo, membro do Comité, explicou que as propostas devem visar o investimento na Ilha da Montanha e a entrada dos veículos de Macau nessa zona.

Lu Weishuo afirmou ainda ter a esperança que o Governo Municipal de Zhuhai e a entidade responsável pela da Zona de Comércio Livre da Ilha da Montanha levem as propostas a sério.

